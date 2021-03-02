Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свою проблему

Як повідомляє Politeka.net, одкровенням артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Знаєте, що найскладніше для мене, коли я повертаюся додому пізно? Не змити це [макіяж], хоча я зараз змивати це буду майже годину, не докори сумління, що я не поклала спати дитину, тому що папка так йому читає казки, що малої вирубується швидше, ніж коли читаю я... це, хлопці - не пожерти! Я така голодна!" - розповіла телеведуча.

Єфросиніна пояснила, чому не може дозволити собі пізню вечерю.

"Не знаю, як у вас, але якщо я співаємо на ніч, до ранку я пухкий хрюн з прищем на лобі. Моєму організму подавай багато їжі вдень. Але за нічні зажори він мстить нещадно!» - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, що сильно переживала, коли її 17-річна дочка Нана їхала вчитися в Канаду. Сталося це не так давно, і Єфросиніній досі важко з цим змиритися.

Ведуча розповіла, що сама Нана і її батько почали готувати її до від'їзду за кілька років. Втім, це не особливо допомогло, адже у матері досі перед очима момент, коли її дочка з валізами поодинці йде до терміналу аеропорту.

Нагадавши, модниця Єфросиніна обтягнула талію блискучим вбранням, вразивши фігурою:"Ну лялечка ж".

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