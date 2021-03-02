Відомий телеведучий Юрій Горбунов поскаржився на труднощі в роботі

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий, зірка каналу 1 + 1 Юрій Горбунов В Instаgram розмістив виснажене фото і поскаржився на важкий робочий тиждень. Він написав:

"Якийсь важкий початок робочого тижня! Є варіанти, як його зробити веселіше!?",- запитав знаменитість. При цьому в тегах вказав, "робочий тиждень, хочу на море".

Шанувальники не звикли бачити Юрія в такому стані. Завжди усміхнений і веселий, з піднесеним настроєм, він здивував таким пониклим виглядом. Фолловери стали коментувати фото, радячи абсолютно різні методи"зробити тиждень веселіше". Хтось радив зайнятися хобі, іншим здалося смішним порадити сходити на"Скажене весілля". А треті й того гірше, порадили спробувати алкоголь...

"Піти додому))😂", "Подивитись усі частини скаженого весілля", " Треба їхати на океан 😎", "Розслабитись. Яке ваше хобі?", "Випити теплий чай з вкусняхами🔥", "А вигляд то шось втомлений бро🤨", "прибухнуть можна", "Переглянути скаженне весілля)))😮", - відгукнулися небайдужі шанувальники.

Відомо, що Юрій багато працює, він задіяний в безлічі проєктів на телебаченні, а також знімається в кіно. Він зіграв одну з головних ролей в "Скаженому весіллі".

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