Известный телеведущий Юрий Горбунов пожаловался на трудности в работе

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий, звезда канала 1+1 Юрий Горбунов в Instаgram разместил изможденное фото и пожаловался на тяжелую рабочую неделю. Он написал:

"Какое-то тяжелое начало рабочей недели! Есть варианты, как его сделать веселее!?", - спроси знаменитость. При этом в тегах указал, "робочая неделя, хочу на море".

Поклонники не привыкли видеть Юрия в таком состоянии. Всегда улыбчивый и веселый, с приподнятым настроением, он удивил таким поникшим видом. Фолловеры стали комментировать фото, советуя абсолютно разные методы "сделать неделю веселее". Кто-то советовал заняться хобби, другим показалось смешным посоветовать сходить на "Скажене весілля". А третьи и того хуже, посоветовали попробовать алкоголь...

"Уйти домой))😂", "Подивитись усі частини скаженого весілля", " Треба їхати на океан 😎", "Розслабитись. Яке Ваше хобі?", "Выпить тёплый чай с вкусняхами🔥", "А вигляд то шось втомлений бро🤨", "прибухнуть можна", "Переглянути скаженне весілля)))😮", - отозвались неравнодушные поклонники.

Известно, что Юрий много работает, он задействован в множестве проектов на телевидении и также снимается в кино. Он сыграл одну из главных ролей в "Скаженому весіллі".

Напомним, что Осадчая сняла Горбунова с подросшим сыном с неожиданного ракурса, оценили не все: "Зачем такое показывать?".

Как сообщала Politeka, Горбунов специально засветил Катю Осадчую без макияжа, украинцы не сдерживают эмоций: "Посмеялись и поплакали"

Также Politeka писала, что Юрия Горбунова и Осадчую при ребенке обложили матом во Львове: "Та пошел ты…"