Известный телеведущий Юрий Горбунов пожаловался на трудности в работе
Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий, звезда канала 1+1 Юрий Горбунов в Instаgram разместил изможденное фото и пожаловался на тяжелую рабочую неделю. Он написал:
"Какое-то тяжелое начало рабочей недели! Есть варианты, как его сделать веселее!?", - спроси знаменитость. При этом в тегах указал, "робочая неделя, хочу на море".
Поклонники не привыкли видеть Юрия в таком состоянии. Всегда улыбчивый и веселый, с приподнятым настроением, он удивил таким поникшим видом. Фолловеры стали комментировать фото, советуя абсолютно разные методы "сделать неделю веселее". Кто-то советовал заняться хобби, другим показалось смешным посоветовать сходить на "Скажене весілля". А третьи и того хуже, посоветовали попробовать алкоголь...
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"Уйти домой))😂", "Подивитись усі частини скаженого весілля", " Треба їхати на океан 😎", "Розслабитись. Яке Ваше хобі?", "Выпить тёплый чай с вкусняхами🔥", "А вигляд то шось втомлений бро🤨", "прибухнуть можна", "Переглянути скаженне весілля)))😮", - отозвались неравнодушные поклонники.
Известно, что Юрий много работает, он задействован в множестве проектов на телевидении и также снимается в кино. Он сыграл одну из главных ролей в "Скаженому весіллі".
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