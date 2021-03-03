Леся Нікітюк накинулася на перехожого, який ніс кілька букетиків пролісків

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала в сторіс Instagram відео в якому відчитала чоловіка, який ніс "заборонений" букет для своєї коханої. Як повідомляє Politeka.net, Леся просвітила незнайомця про те, що проліски занесені до Червоної книги України і їх рвати не можна (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Чоловік ніс кілька букетиків білих пролісків. Відома телеведуча відкрила віконце автомобіля і просто таки накинулася на нього з допитами. Вона запитала у чоловіка, чи знає він, що проліски рвати не можна, бо ці рослини занесені до Червоної книги України. "Де ви їх рвете?",- запитала ведуча.

Заїкаючись від несподіванки, чоловік сказав, що купив проліски на вокзалі. "На вокзалі продають проліски?",- перепитала Леся не повіривши чоловікові.

Така реакція Лесі викликана недавньою історією, коли дівчина придбала для себе букетик пролісків, за що потрапила в немилість до фанатів, які "рознесли" її за покупку таких цінних рослин.

Своє відео Леся прокоментувала так: "Вже пора перейти на мімозу!"

Тоді Леся зайнялася освітньою роботою і тепер розповідає всім, що не можна рвати проліски. Гідна мета - зупинити знищення природи, тим більше, що в такому випадку все також працює правило попиту і пропозиції. Якщо люди перестануть цікавитися покупкою ніжних весняних квітів, то продавцям не буде мати сенсу привозити та пропонувати такий товар. Леся ж очікує, що шанувальники, які побачать її ставлення до цих квітів, задумаються про те, чи варто їх купувати.

Нагадаємо, що "Холостячка" Нікітюк у спокусливому " Леопарді "зробила пропозицію незнайомцю:"я твій останній шанс".

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