Леся Никитюк накинулась на прохожего, которій нес несколько букетиков подснежников

Известная телеведущая Леся Никитюк показала в сторис Инстаграм видео в котором отчитала мужчину, который нес "запретный" букет для своей любимой. Как сообщает Politeka.net, Леся просветила незнакомца о том, что подснежники занесены в Красную книгу Украины и их рвать нельзя (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца) .

Мужчина нес несколько букетиков белых подснежников. Известная телеведущая открыла окошко автомобиля и просто таки накинулась на него с допросами. Она спросила у мужчины, знает ли он, что подснежники рвать нельзя, так как эти растения занесены в Красную книгу Украины. "Где вы их рвете?", - спросила ведущая.

Заикаясь от неожиданности, мужчина сказал, что купил подснежники на вокзале. "На вокзале продают подснежники?", - переспросила Леся не поверив мужчине.

Такая реакция Леси вызвана недавней историей, когда девушка приобрела для себя букетик подснежников, за что попала в немилость к фанатам, которые "разнесли" ее за покупку столь ценных растений.

Свое видео Леся прокомментировала так: "Вже пора перейти на мімозу!"

Тогда Леся занялась просветительной работой и теперь рассказывает всем, что нельзя рвать подснежники. Достойная цель - остановить уничтожение природы, тем более, что в данном случае все также работает правило спроса и предложения. Если люди перестанут интересоваться покупкой нежных весенних цветов, то продавцам не будет иметь смысла привозить и предлагать такой товар. Леся же ожидает, что поклонники, которые увидят его отношение к этим цветам, задумаются о том, стоит ли их покупать.

Напомним, что "Холостячка" Никитюк в соблазнительном "леопарде" сделала предложение незнакомцу: "Я твой последний шанс".

Как сообщала Politeka, бесшабашная Леся Никитюк показала «малышку», которая прижалась к ведущей: "Мой пупсик".

Также Politeka писала, что Никитюк в леопарде и кожаном мини вышла на охоту, заставив мужчин глотать слюнки: «Кошечка готова…».