Украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила хищной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Леся была одета в кожаное мини и леопардовую блузу. На голове у телеведущей красовался эффектный хвост. Часть волос при этом осталась распущенной.

Красотка стояла возле стола, слегка на него облокотившись и выставив вперед свой бюст. Выглядела Леся невероятно соблазнительно.

«Мяу», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Моя Багира», «Какая же вы красивая», «Шикарно», «Красивая кошечка», «Леся, это не просто мяу... Тут смело Ррррр...», «И куда там мяу?? Там убегай Маугли... Багира на охоту вышла!», «Супер, Леся», «Тигрица», «Интересная девушка в интересном месте», «К марту кошечка готова», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лесе Никитюк 33 года. Она стала известной после удачного выступления на шоу «Рассмеши комика». После ее позвали работать на телевидение, где она сначала стала ведущей «Орел и решка», а после стала вести все топовые шоу на «Новом канале». Никитюк очень популярна в сети. В Инстаграм на нее подписано 3,6 миллионов людей.

Напомним, что Леся Никитюк собралась замуж и обратилась к будущей свекрови: "Ваш сын будет…".

Как сообщала Politeka, эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".

Также Politeka писала, что Никитюк кардинально сменила имидж, впечатлив пышной шевелюрой: «Подумал, Полякова…».