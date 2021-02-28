Леся Нікітюк здивувала спокусливим леопардовим вбранням вдома, а ніжки-то які

Як повідомляє Politeka.net відома телеведуча Леся Нікітюк, яка обожнює "проживати" своє життя в Instagram, показала свій неідеальний ранок з ідеальним результатом. Відео дівчина розмістила в сторіс. Варто сказати, що на сторінку Лесі підписано понад 3, 6 мільйонів читачів.

Леся поскаржилася, що не може рано прокидатися, і ледь в обід "розліплює" очі. Після чого дівчина показала всі свої ранкові процедури, аж до масажу антицелюлітною щіткою, яку назвала "сумашедшей".

А наостанок дивовижна телеведуча показала результат своїх поневірянь, і приведений лук в ідеальний порядок.

Дівчина сиділа в сорочці з леопардовим принтом, засвітивши гладенькі ніжки. Вона заявила:

"Все, я вже як нова копійка. Всім яскравого вихідного дня!"

При цьому Леся вибрала чудовий фільтр, який підкреслює її гарний настрій.

Уважному глядачеві, крім ідеальних ніжок в око потрапив чорний бюстик телеведучої, стримуючий стиглі ягідки знаменитості під щільною тканиною.

Крім того Леся розмістила кадри, які запостила в TikTok, на яких зводить очі в одну точку. Забавне відео напевно сподобається тіктокерам, серед яких багато молодої публіки.

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