Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала селфі, наробивши галасу в мережі. На фото Леся позувала з пишною шевелюрою. Судячи з усього, на голові у зірки була перука. Обличчя телеведучої виглядало чудово. Ідеальний тон шкіри, яскраві очі і спокусливі губи надали фото особливої пікантності.

"Сьогодні пробувалася на роль дружини Чубаки «Зоряні війни 2021». Як думаєте мене візьмуть? Або знову Полякову", - підписала фото зірка.

Кардинальна зміна іміджу розбурхала шанувальників Лесі. Вони стали гадати, навіщо зірка так змінилася.

«На початку, не в образу, подумав, Полякова приміряє новий імідж для чергового шоу)) але потім придивився і... круто", "Хюрем султан?", "Левеня", "Бейонсе?", "Мама Чубаки оцінить таку невістку", "дуже красива", "чудово виглядаєш", "для Чубаки ти занадто хороша!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк постала в незвичайному образі. Красуня приміряла білу перуку і блискучий корсет, який підкреслив її апетитні груди. Внизу у телеведучої були надіті блискучі штани на гумці, які вона спустила, засвітивши трусики і частину молодого пружного тіла.

Нагадаємо, що Нікітюк збентежила виглядом в майці-алкоголічці, такою Лесю ще не бачили: "Проспала...".

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