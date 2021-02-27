Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників новим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала селфі, наробивши галасу в мережі. На фото Леся позувала з пишною шевелюрою. Судячи з усього, на голові у зірки була перука. Обличчя телеведучої виглядало чудово. Ідеальний тон шкіри, яскраві очі і спокусливі губи надали фото особливої пікантності.
"Сьогодні пробувалася на роль дружини Чубаки «Зоряні війни 2021». Як думаєте мене візьмуть? Або знову Полякову", - підписала фото зірка.
Кардинальна зміна іміджу розбурхала шанувальників Лесі. Вони стали гадати, навіщо зірка так змінилася.
«На початку, не в образу, подумав, Полякова приміряє новий імідж для чергового шоу)) але потім придивився і... круто", "Хюрем султан?", "Левеня", "Бейонсе?", "Мама Чубаки оцінить таку невістку", "дуже красива", "чудово виглядаєш", "для Чубаки ти занадто хороша!",- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Леся Нікітюк постала в незвичайному образі. Красуня приміряла білу перуку і блискучий корсет, який підкреслив її апетитні груди. Внизу у телеведучої були надіті блискучі штани на гумці, які вона спустила, засвітивши трусики і частину молодого пружного тіла.
Нагадаємо, що Нікітюк збентежила виглядом в майці-алкоголічці, такою Лесю ще не бачили: "Проспала...".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк зібралася заміж і звернулася до майбутньої свекрухи: "Ваш син буде...".
Також Politeka писала, що невгамовна Нікітюк в крихітних шортиках розчепірилася прямо на підлозі: "зараз будемо до ранку...".