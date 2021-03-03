Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала спокусливі танці під час домашньої вечірки

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео, на якому красуня Лопес запалювала як юна дівчина. Актриса була одягнена в коротеньку чорну сукню з глибоким вирізом на спині. Її волосся було зібране в красиву зачіску. Образ доповнювали босоніжки на високих підборах.

Джей Ло стояла біля стійки з мікрофоном і дуже спокусливо танцювала. Зірка рухала стегнами, піднімаючи руки вгору. Крім цього, вона показувала непідробні емоції обличчям. Варто відзначити, що танці Лопес справили враження на її нареченого, бейсболіста Алекса Родрігеса. Він сидів на дивані і кричав від захвату.

"На кожного фаната знайдеться кумир і ти мій!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях люди залишили масу відгуків, як хороших, так і поганих.

"Шукач уваги", «Ти мій кумир, я так тобою захоплююся», "милі рухи", "Спокуслива Мамасіта. Час шоу", "Залікова гра на цих підборах!", "Дорогоцінна Джей Ло ти найкрасивіша", «коли бабуся потрапляє на текілу», «Богиня», «вона зламає стегно", "Дами. Ми більше не носимо гнітючі чоботи на підборах», - пишуть користувачі Мережі.

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