Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на пляжі знову викликала фурор
Дженніфер Лопес звикла отримувати сотні компліментів від фанатів кожен день. Артистка дуже сильно захоплена спортом і здоровим способом життя, тому її фігура знаходиться завжди у відмінній формі. Підтримуючи свій образ в цілому, Лопес також періодично публікує зухвалі кадри в Instagram.
Не відстають і фанати знаменитості, які відстежують всі її появи на прогулянках. Наприклад, відпочинок Лопес на пляжі в ефектному смарагдовому купальнику з декольте до пупка викликав чималі суперечки в мережі.
Не приховуючи пишних форм, артистка прогулялася на пляжі і вильнула стегнами на камеру, адже вона нічого не соромиться. Щоб довести, що вона не використовує уколи краси, Лопес також вирішила показувати себе без макіяжу і фотошопу, спростовуючи чутки про те, як багато вона собі зробила і змінила.
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До цього 51-річна зірка створила образ світської левиці і на виступах підносить себе відповідно. У короткому сріблястому міні-сукні Дженніфер не змогла прикрити гідності і її маленький наряд тут же задерся посеред виступу.
"Красиве тіло, яка розкішна; правильно, досить стримуватися; Джен, не балуйся!; які благородні пориви; краса неймовірна, вистачить рухатися; розгляньте ближче; багатий отъ від'їзд; моя любов; але все смачно спасибі; Ух, вона ідеальна😩 ✨; неможливо дивитися на Вас без зупинки серця».
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