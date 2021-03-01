Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свої ніжності з майбутнім чоловіком бейсболістом, Алексом Родрігесом
Пара з 2017 року разом, передає Politeka.net. Через два роки відносин спортсмен зробив Дженніфер пропозицію і закохані стали готуватися до пишного весілля, проте карантин у 2020-му завадив планам.
Однак закохані не засмучуються і продовжують ділитися щастям.
Так, Лопес розмістила в Instagram кілька знімків, в яких вона цілується й обіймається з майбутнім чоловіком.
Пара одяглася у світлі кольори. Стильні аксесуари завершили їх образи.
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Джей Ло ніби танула в руках бойфренда, вона посміхалася, заражаючи совою посмішкою.
"З Днем Незалежності Домініканської Республіки", - написала зірка.
За годину пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі приєдналися до привітання, а також написали багато приємних слів у бік майбутнього подружжя.
"Ідеальна пара", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес, перш ніж зіграти весілля, змусила Родрігеса підписати шлюбний контракт. Співачка прописала штраф за зраду: якщо вона дізнається, що у чоловіка з'явилася коханка, то він повинен буде заплатити їй чверть мільйона доларів.
Річ у тому, що в мережі раз у раз спливає інформація про любовні пригоди Родрігеса.
Одна з пасій навіть шантажувала бейсболіста їх особистим листуванням, вимагаючи значну суму в обмін на мовчання.
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