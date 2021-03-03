Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила соблазнительные танцы во время домашней вечеринки

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось видео, на котором красотка Лопес зажигала как юная девица. Актриса была одета в коротенькое черное платье с глубоким вырезом на спине. Ее волосы были собраны в красивую прическу. Образ дополняли босоножки на высоких каблуках.

Джей Ло стояла возле стойки с микрофоном и очень соблазнительно танцевала. Звезда Двигала бедрами, поднимая руки вверх. Кроме этого, она показывала неподдельные эмоции лицом. Стоит отметить, что танцы Лопес произвели впечатление на ее жениха, бейсболиста Алекса Родригеса. Он сидел на диване и кричал от восторга.

«На каждого фаната найдется кумир и ты мой!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях люди оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих.

«Искатель внимания», «Ты мой кумир, я так тобой восхищаюсь», «Милые движения», «Соблазнительная Мамасита. Время шоу», «Зачетная игра на этих каблуках!», «Драгоценная Джей Ло ты самая красивая», «Когда бабушка попадает на текилу», «Богиня», «Она сломает бедро», «Дамы. Мы больше не носим удручающие сапоги на каблуках», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

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