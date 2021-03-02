Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у чорному боді показала пікантний образ
Дженніфер Лопес завжди доглядає за собою з особливою ретельністю, адже в 51 рік вона бажає виглядати гідно і привабливо. При цьому артистка зовсім не прагне до худорби-вона дотримується збалансованого харчування, багатого корисними речовинами.
Як видно на черговому пікантному знімку Лопес, що позує на ліжку в чорному боді, їй приховувати нічого. При цьому зірка здатна вразити розкішними формами і ідеальною шкірою завдяки правильному догляду за собою.
Іноді вранці Дженніфер також їсть вівсяну кашу зі свіжими ягодами. Типовий ланч співачки включає філе лосося з овочевим салатом. На вечерю Дженніфер вважає за краще рис або батат з бобами, а також свинину або курку в пуерторіканському стилі. Заради пружності шкіри зірка п'є багато води і постійно зволожує шкіру спеціальними кремами і маслами. В цілому, всі напої Дженніфер замінила водою.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль у місці для поцілунків: "До божевілля…"
Поповнення в родині "Холостячки" Мішиної та Еллерта, перші кадри малюка вже в Мережі: "Синочок..."
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
День тому у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в вельми спокусливому образі. 51-річна зірка одягла непристойний купальник, який практично нічого не зміг приховати. Актриса сіла на підлогу і сфотографувала себе в дзеркалі.
"Занадто гаряче", "яка красива" «" це просто вогонь!", "Джен, ти богиня", " я можу дивитися на це тіло вічно. Як тобі вдається тримати себе в такій формі», "приберіть дітей від екранів", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".
Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".