Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у чорному боді показала пікантний образ

Дженніфер Лопес завжди доглядає за собою з особливою ретельністю, адже в 51 рік вона бажає виглядати гідно і привабливо. При цьому артистка зовсім не прагне до худорби-вона дотримується збалансованого харчування, багатого корисними речовинами.

Як видно на черговому пікантному знімку Лопес, що позує на ліжку в чорному боді, їй приховувати нічого. При цьому зірка здатна вразити розкішними формами і ідеальною шкірою завдяки правильному догляду за собою.

Іноді вранці Дженніфер також їсть вівсяну кашу зі свіжими ягодами. Типовий ланч співачки включає філе лосося з овочевим салатом. На вечерю Дженніфер вважає за краще рис або батат з бобами, а також свинину або курку в пуерторіканському стилі. Заради пружності шкіри зірка п'є багато води і постійно зволожує шкіру спеціальними кремами і маслами. В цілому, всі напої Дженніфер замінила водою.

День тому у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в вельми спокусливому образі. 51-річна зірка одягла непристойний купальник, який практично нічого не зміг приховати. Актриса сіла на підлогу і сфотографувала себе в дзеркалі.

"Занадто гаряче", "яка красива" «" це просто вогонь!", "Джен, ти богиня", " я можу дивитися на це тіло вічно. Як тобі вдається тримати себе в такій формі», "приберіть дітей від екранів", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".