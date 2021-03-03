Син знаменитого на всю Україну хореографа зірки шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, похвалився своєю постановкою танцю до світового хіту

Як пише Politeka, Грег розмістив на своїй сторінці в Instagram невелике відео з уривком світового хіта Daddy Yankee "Problema" (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Грег став творцем запальних рухів у кліпі. Відомо, що Грег є майстром з хіп-хопу, також відомо, що він є хореографом-постановником найбільших шоу в США. Варто сказати, що кліп" Проблема", тримається в топах на основних світових музичних платформах з часу своєї появи 26 лютого.

Грег пропонує всім бажаючим розучити запальний танець. Троє хлопців танцюють ритмічні рухи, які легко можна запам'ятати, стежачи за рухами танцюристів.

"Ви можете зараз дізнатися хореографію офіційного музичного відео #Problema на @dancetutorialstv", - написав танцюрист.

Відомо, що Грег працював над кліпом в парі з кліпмейкером Марлоном Пенья.

Шанувальники моментально відреагували на новину, поставивши свої лайки і емодзі в коментарях.

Раніше ми писали, що Грег у себе в Instagram опублікував серію фото, на яких він разом з батьком переживає найприємніші моменти. Більшість знімків було зроблено, коли Грег прилітав в Україну в 2020 році. Тоді він зробив сюрприз своєму батькові, з'явившись у прямому ефірі"Танців з зірками".

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