Дочка Олі Полякової, Маша, похвалилася, як відривалася на вечірці, заспівала з відомим блогером

Старша дочка відомої скандальної співачки Олі Полякової, Маша, похвалилася дуетом з блогером Євгеном Тесленко (MAUGLI). Про це пише Politeka.net. Відео парочка похвалилася кожен на своїй сторінці в Instagram-сторіс. (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця)

Гучний захід проходив в одному з розважальних комплексів у центрі Києва. Дівчина одягла на захід ультракороткі шорти і піджак чорного кольору. Волосся Маша розпустила. Серед гостей був юний ведучий В'ячеслав Соломко.

Женя Мауглі, який розмовляє фальцетом вирішив "прогнутися" перед В'ячеславом, і заявив, що" зустрів Славу Соломко, це найкращий ведучий України", - заявив Мауглі.

Соломко заявив, що ніяк не може звикнути до голосу Мауглі, а той парирував: "він знущається над Моїм голосом".

На що, нітрохи не збентежений Соломко заявив, що" прогин зарахований", а Мауглі тут же пожартував, що таким чином"намагається знайти собі місце в шоу-бізнесі".

Потім в кадр потрапили "музичні експерименти" Тесленка і дочки Полякової в туалетній кімнаті. Молодь заспівала хіт Олі Полякової "Шльопки", причому в ноти не потрапляють і блогер, і його подруга, вокальними даними якої, дуже пишатися її мама.

Також на сцені Маша заспівала дуетом пісню, що шанувальники дівчини і її друзі сприйняли на ура. Женя в коментарях написав "у нас чудово вийшло!", "Це було круто".

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