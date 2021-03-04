66-річна актриса Тетяна Кравченко, зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", засвітилася із зіркою фільму "Ми з джазу"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram, з'явився знімок актриси з колегою з Олександром Панкратовим-чорним.

Кравченко в смугастій кофтині і кепці сиділа поруч з 71-річною зіркою радянських фільмів на дивані. Обидва актори сміються. Схоже фото було сдела під час вистави, в якому грали артисти.

"З чудовим колегою", - підписаний знімок.

Користувачі Мережі захоплюються акторами.

"Як же хочеться побачити нові Свати! Скучили за чудовою грі улюблених акторів!", "Наші улюблені і чудові... довгих років вам і міцного здоров'я", "прекрасний дует, відмінні артисти", "Ви сама принадність", "Тетяна! Від вашого таланту дух захоплює", " талановиті люди. Будьте здорові і щасливі", - пишуть в коментарях.

Раніше Тетяна Кравченко показала, як відвідала салон краси, де її особистий стиліст зробив їй зачіску. Актриса смирно сиділа в кріслі, поки майстер працює з її волоссям, і розповідала про свої відчуття після відвідування перукаря.

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