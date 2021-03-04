Новий герой у неймовірно фантастичному костюмі здивує глядачів і суддів - Олега Винника, Андрія Данилка, Настю Каменських, Олю Полякову та Дзідзьо

Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram присвяченому шоу "Маска" стали відомі подробиці суботнього виступу. Новим героєм стане Махаон.

Творцем костюма став художник по костюмах шоу, Назар Дідик.

Він розповів, що це один з найскладніших костюмів, в якому майстер хотів передати унікальність і красу Махаона.

"Махаон-втілення трансформації з гусениці в неймовірно красеня повзати до польоту" - так описав свого героя Дідик.

Також в пабліку описаний сам костюм, з яких матеріалів він був зроблений, які тканини і речовини використовувалися.

Також сказано, що висота крил героя - 3 метри.

Ті шанувальники, хто стежить за шоу в Instagram вже встигли оцінити костюм, а також розсекретили, що герой виступить і з нього відразу знімуть маску.

"Який крутий костюм😍 😍 😍", "Він теж буде брати участь, чи просто виступить?", "Просто виступить і з нього відразу знімуть маску", "Махаона відразу відкриють? 😍 😍 😍 ", "Неймовірно", "То він виступить і знімить маску", "це Василь Вірастюк", "Який гарний😍 😍 😍 😍 😍", "Тепер у мене 3 улюблених персонажі в шоу "Маска": Носоріг, Лев та Махаон, "Шикарні костюми !!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Художникам по костюмах👏 👏 👏 👏 👏".

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