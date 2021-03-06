Екс-учаснику "Холостячки" і "Ліги Сміху" Андрію Рибаку довелося коментувати свої стосунки зі співачкою Ольгою Поляковою

Про це з'явилося відео на популярному каналі в You Tube.

Колишньому учаснику проекту» Холостячка " Андрію Рибаку досі приходить багато запитань від глядачів передачі. Більш того, радіоведучому і коміку довелося розповісти про свої стосунки із зіркою української естради епатажною Ольгою Поляковою.

Про Андрія Рибака ходило багато чуток і під час зйомок «Холостячки», а також після закінчення програми. Наприклад, нібито його дівчина Аліна, яка змусила автора смішних текстів брати участь в програмі. Мета-прославитися, завоювати популярність.

Рибалка категорично спростовує подібні твердження. Він наполягає, що тоді Аліна була просто знайомою, тому не мала великого впливу.

Але запам'ятовується слухом була новина про романтичні зустрічі між епатажною співачкою 42-річною Ольгою Поляковою та Андрієм Рибаком. Нібито мав місце роман і подальші стосунки.

З цього приводу Рибак відповів досить впевнено, що вони разом з артисткою грали на одній сцені. Адже саме вона була тренером радіоведучого на "Лізі сміху"

За сценарієм Андрію потрібно було обійняти дружину, роль якої виконувала зірка. До речі, за словами чоловіка, Полякова з часом забула про той епізод. Це стало відомо на чергових зйомках в якійсь передачі, де брала участь і Оля. Злі язики тоді казали, що Оля ласа на молодих хлопчиків.

Як розповів гуморист, йому навіть довелося нагадувати про річну спільну участь у Лізі сміху. Рибак дуже здивувався, що співачка взагалі нічого не пам'ятає.

Після довгих нагадувань і розповідей про спільну роботу, Оля все-таки згадала забавного молодого чоловіка.

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