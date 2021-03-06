Экс-участнику "Холостячки" и "Лиги Смеха" Андрею Рыбаку довелось комментировать свои отношения с певицей Ольгой Поляковой

Об этом появилось видео на популярном канале в You Tube.

Бывшему участнику проекта «Холостячка» Андрею Рыбаку до сих пор приходит много вопросов от зрителей передачи. Более того, радиоведущему и комику довелось рассказать о своих отношениях со звездой украинской эстрады эпатажной Ольгой Поляковой.

Про Андрея Рыбака ходило много слухов и во время съемок «Холостячки», а также после окончания программы. Например, якобы его девушка Алина, заставившая сочинителя смешных текстов участвовать в программе. Цель - прославиться, завоевать популярность.

Рыбак категорически опровергает подобные утверждения. Он настаивает, что тогда Алина была просто знакомой, поэтому не имела большого влияния.

Но запоминающимся слухом была новость о романтических встречах между эпатажной певицей 42-летней Ольгой Поляковой и Андреем Рыбаком. Якобы имел место роман и последующие отношения.

По этому поводу Рыбак ответил довольно уверенно, что они вместе с артисткой играли на одной сцене. Ведь именно она была тренером радиоведущего на "Лиге смеха"

По сценарию Андрею нужно было обнять жену, роль которой исполняла звезда. Кстати, по словам мужчины, Полякова со временем забыла о том эпизоде. Это стало известно на очередных съемках в какой-то передаче, где принимала участие и Оля. Злые языки тогда сплетничали, что Оля падкая на молодых мальчиков.

Как рассказал юморист, ему даже пришлось напоминать о годовом совместном участии в Лиге смеха. Рыбак очень удивился, что певица вообще ничего не помнит.

После долгих напоминаний и рассказов о совместной работе, Оля все-таки вспомнила забавного молодого человека.

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