Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в порізаному в ромбик плаття, ефектно вляглася на дзеркала

Популярна виконавиця Дженніфер Лопес часто дарує своїм шанувальникам шикарні кадри з концертів, на яких викладається на повну. А щоб дивувати публіку, Лопес намагається підбирати відкриті і підкреслюють її достоїнства наряди. Як передає Politeka.net, на своїй Instagram-сторінці знаменитість викликала фурор показавши спокусливу позу, в сукні з вирізаними смужками у формі ромбів.

Для досягнення гармонійного образу, Дженніфер одягла сандалі в смужку, які підкреслюють ніжки зірки. Насправді у своєму блозі знаменитість розповіла, що саме сандалі зі своєї весняної колекції послужили приводом для даного фото.

Джей Ло не вперше розбурхувати серця фанатів, вона звикла привертати увагу публіки за допомогою своїх стильних нарядів. Артистка зробив знімок на дзеркальній сцені з відображенням неба. Фото вийшло офень Повітряне і атмосферне.

Шанувальники не соромлячись висловили всі свої емоції заполонивши колонку для коментарів велелюбними емодзі.

"Просто ваууу", "я тебе люблю", "красива Моя Джей Ло", " так, королева!", "Чудова!", "Ти сама досконалість!", "Прекрасна Джей Ло!", "Ти чудово виглядаєш!", "Я ніколи не бачив такого прекрасного неба".

Раніше ми писали, що Лопес позувала, швидше за все, в одному зі своїх сценічних образів, одягнувшись в сукню, що складається з напівпрозорої довгої спідниці з божевільним розрізом до стегна і верху з шкіряними ременями, якими та зухвало стягнула свої "диньки".

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