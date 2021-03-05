Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в порезанном в ромбик платье, эффектно улеглась на зеркала

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес часто дарит своим поклонникам шикарные кадры с концертов, на которых выкладывается на полную. А чтобы удивлять публику, Лопес старается подбирать открытые и подчеркивающие ее достоинства наряды. Как передает Politeka.net, на своей инстаграм-странице знаменитость произвела фурор показав соблазнительную позу, в платье с вырезанными полосками в форме ромбиков.

Для достижения гармонического образа, Дженнифер надела сандали в полосочку, которые подчеркивают ножки звезды. На самом деле в своем блоге знаменитость рассказала, что именно сандалии со своей весенней коллекции послужили поводом для данного фото.

Джей Ло не впервые будоражить сердца фанатов, она привыкла привлекать внимание публики при помощи своих стильных нарядов. Артистка сделал снимок на зеркальной сцене с отражением неба. Фото вышло офень воздушное и атмосферное.

Поклонники не стесняясь высказали все свои эмоции заполонив колонку для комментариев любвеобильными эмодзи.

"Просто ваууу", "Я тебя люблю", "Красивая моя Джей Ло", "Да, королева!", "Великолепна!", "Ты само совершенство!", "Прекрасная Джей Ло!", "Ты прекрасно выглядишь!", "Я никогда не видел такого прекрасного неба".

Ранее мы писали, что Лопес позировала, скорее всего, в одном из своих сценических образов, облачившись в платье, состоящее из полупрозрачной длинной юбки с безумным разрезом до бедра и верха с кожаными ремнями, которыми та дерзко стянула свои "дыньки".

Напомним, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"

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