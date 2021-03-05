Відома українська співачка Злата Огневич показала, як розслабляється в п'ятницю в спокусливому образі
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram. Так, Огневич вирішила показати, в якому настрої вона проводить вечір п'ятниці.
На знімках красуня постала в спокусливому образі. На ній дуже коротке чорне плаття-сорочка з великим поясом, а також високі лаковані чоботи. Через відсутність брюк або спідниці образ співачки виглядає злегка недбалим і зухвалим.
У такому вбранні Злата млосно позує, сидячи на підлозі. Красуня написала, що розслабляється з нагоди п'ятниці, а настрій у неї при цьому «червоне сухе».
"П'ятниця ...Час розслабитися", - підписала знімки Огневич.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.
"Креативний фотосет", "так, відпочинь душею і тілом", "Ви така красива!", "Кицька", "дика кішка!", "Час запалювати", "Понедельнмк похмільник, вівторок повторник", "Злата, Ти вогонь!", "Левиця, сексі, люблю!", "Бомба-ракета!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Злата показала фігуру в ліжку.
Огневич лежала на ліжку, закинувши ніжки. Артистка була в світлій футболочці і зелених штанях. Різні аксесуари завершили образ зірки.
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