Популярна українська співачка Мішель Андраде покрутилася на камеру під час спокусливого танцю в джинсах

Мішель є активним користувачем мережі, тому постійно публікує нові записи в "Тік-ток" і "Instagram", щоб бути в тренді. Нещодавно дівчина вирішила записати кілька пікантних роликів в новому весняному образі.

Для демонстрації схудлої і підтягнутою в цілому фігури Мішель приміряла світлі джинси з високою посадкою без принтів, а також короткий білий топ на ґудзиках з довгими рукавами. Волосся дівчина залишила розпущеним, але зробила легкий макіяж і доповнила цибулю сережками.

Яскраві рухи на камеру з тряскою форм не залишилися без уваги, адже дівчина показала справжню себе, веселиться під музику.

На наступних кадрах Андраде, як і багато користувачів це соціальної мережі, вирішила просто станцювати під чужу пісню. При цьому дівчина не посоромилася показати досить грубий образ.

"Ідеальна, шикарна, прекрасна Мішель«,» ви схудли«,» Краща«,» дуже красива«,» Мішель, передай привіт«,» Бандитка«,» красуня», ти ідеальна", - пишуть шанувальники співачки під її відео.

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