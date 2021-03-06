Популярна українська співачка Мішель Андраде покрутилася на камеру під час спокусливого танцю в джинсах

Мішель є активним користувачем мережі, тому постійно публікує нові записи в "Тік-ток" і "Instagram", щоб бути в тренді. Нещодавно дівчина вирішила записати кілька пікантних роликів в новому весняному образі.

@mishvirmish

Няяуууу🍒

♬ Me so bad - Kristina Si

Для демонстрації схудлої і підтягнутою в цілому фігури Мішель приміряла світлі джинси з високою посадкою без принтів, а також короткий білий топ на ґудзиках з довгими рукавами. Волосся дівчина залишила розпущеним, але зробила легкий макіяж і доповнила цибулю сережками.

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Яскраві рухи на камеру з тряскою форм не залишилися без уваги, адже дівчина показала справжню себе, веселиться під музику.

На наступних кадрах Андраде, як і багато користувачів це соціальної мережі, вирішила просто станцювати під чужу пісню. При цьому дівчина не посоромилася показати досить грубий образ.

@mishvirmish

На днях обещаю вам ахххуууе😁😁ный переход🔥

♬ Pesetas - Rilès

"Ідеальна, шикарна, прекрасна Мішель«,» ви схудли«,» Краща«,» дуже красива«,» Мішель, передай привіт«,» Бандитка«,» красуня», ти ідеальна", - пишуть шанувальники співачки під її відео.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

Раніше на Politeka ми писали, що Мішель Андраде розговорилася про особисте, засвітивши поцілунок з Позитивом.

Також на сайті Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде Покотила разом з Позитивом подалі від Дорофєєвої, мрії збуваються: "Ого, не знали!".