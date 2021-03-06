Відома співачка Ані Лорак блиснула ідеальною зовнішністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблене на бігу. Співачка була одягнена в повсякденний одяг. На ній красувалися темні штани і дута рожева куртка. Крім цього, на голові артистки була надіта чорна шапочка.

Ані Лорак сиділа на задньому сидінні автомобіля, а чоловік, який робив фото, вже встиг вийти з нього. Особливу увагу шанувальники звернули на засмаглу шкіру артистки. Складалося враження, що зірка тільки повернулася з моря.

"Головне жіноче свято вже зовсім близько. Всім хороших вихідних", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили Кароліні масу компліментів і поздоровлень зі святом.

"Яка мила", "З наступаючим, красуня", "У вас є все, що повинно бути в справжній жінці. З наступаючим!", "Що за малинка тут у нас така? Бажаю вам прекрасного вечора, дорога! Дуже вас любимо і з наступаючим 8 березня!", "Красуня! Лялечка! І Вам хороших вихідних", "Кароліна, нарешті ви в шапці!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ані Лорак виросла і прославилася в Україні, але останні роки вона живе і будує кар'єру в Росії.

Нагадаємо, що кудлата Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна:"зварювальник".

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