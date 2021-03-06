Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно презентувала свою нову пісню, нарвалася на жорстку критику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео під новий трек "Дівчатка рулять", який вона зняла для молодіжної мережі Тік Ток. Як відомо, Каменських активний користувач цієї соцмережі.

"Дівчата! Як же круто ми увірвалися в TikTok з нашим трендом #ДівчатаРулять. Бачу і лайкаю / комменчу всі ваші відео, вони прекрасні. Знімайте ще більше своїх відео, під дівчинки рулять, публікуйте їх в TikTok і обов'язково ставте хештег #ДевочкиРулят, щоб я могла вас знайти", - підписала відео співачка.

У коментарях Насті залишили масу компліментів, але не обійшлося без критики. Багато шанувальників вважають, що Каменських різко змінила стиль, щоб вийти на підліткову аудиторію.

"Яка крута пісня, А Настюша красуня", "Дорофєєвський стиль", "Настя, Ви круто стали себе презентувати. Завдяки вам, я теж стала освоювати Тік Ток", "цукерка", "яка ви красива і худенька", "що за фігня? Доросла дівка, а підлітків розважає", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що в кліпі на цю пісню знімуться українські зірки, включаючи Дашу Астаф'єву, Лесю Нікітюк і подружку Каменських, Анну Задорожну.

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