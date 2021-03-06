Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно презентовала свою новую песню, нарвалась на жесткую критику

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео под новый трек «Девочки рулит», которое она сняла для молодежной сети Тик Ток. Как известно, Каменских активный пользователь этой соцсети.

«Девочки! Как же круто мы ворвались в TikTok с нашим трендом #ДевочкиРулят. Вижу и лайкаю/комменчу все ваши видео, они прекрасны. Снимайте еще больше своих видосов, под Девочки Рулят, публикуйте их в TikTok и обязательно ставьте хэштег #ДевочкиРулят, чтобы я могла вас найти», - подписала видео певица.

В комментариях Насте оставили массу комплиментов, но не обошлось без критики. Многие поклонники посчитали, что Каменских резко сменила стиль, чтобы выйти на подростковую аудиторию.

«Какая крутая песня, а Настюша красотка», «Дорофеевский стиль», «Настя, Вы круто стали себя презентовать. Благодаря вам, я тоже стала осваивать Тик Ток», «Конфета», «Какая вы красивая и худенькая», «Что за фигня? Взрослая девка, а подростков развлекает», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в клипе на эту песню снимутся украинские звезды, включая Дашу Астафьеву, Лесю Никитюк и подружку Каменских, Анну Задорожную.

Напомним, что Каменских с игривыми хвостиками перевоплотилась в девочку-подростка: «Весной повеяло…».

А еще Politeka писала, что озорная Каменских в узких шортах максимально расставила ножки: "Потапу лишь бы...".

Также Politeka сообщала, что Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".