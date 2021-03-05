Популярна українська співачка Настя Каменських заінтригувала шанувальників новим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала свіже фото, на якому позувала в просторій рожевій футболці. На голові у артистки красувалося два хвостика, а обличчя прикрашали оригінальні сонцезахисні окуляри. Каменських дивилася прямо в камеру.

"Дівчатка рулять. Прем'єра треку вже завтра! Вірю, що кожна з вас знайде в ньому себе", - підписала фото Каменських.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Обожнюю такі хвостики", "Хотіла сказати, що ти класна, добра і весела. Дуже приємно оточувати себе такими людьми. Світ краще стає)», «Насті так пасує цей образ», «відразу весною повіяло», «яка ви красива і худенька», «це буде бомба», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Настя Каменських готує для своїх прихильниць справжній сюрприз. У новому кліпі вона постане в абсолютно різних жіночих образах, деякі з яких вже встигла засвітити в своєму Instagram.

Раніше ми писали, що Каменських поділилася кадром зі зйомок кліпу, на якому позувала її найкраща подруга і дружина Позитива Анна Завгородня. На фото обидві красуні позують у вільних рожевих кофтах зі стильним принтом.

Нагадаємо, що зворушлива Каменських у просторому вбранні схвилювала одкровенням: "маленьке нове життя...".

Як повідомляла Politeka, Каменських з декольте нарозхрист вразила формами:"а їй тепер більше пасує".

Також Politeka писала, що непередбачувана Каменських приголомшила новим образом з кінською гривою: "Пеппі Довга панчоха".