Популярна українська співачка Настя Каменських заінтригувала шанувальників новим образом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала свіже фото, на якому позувала в просторій рожевій футболці. На голові у артистки красувалося два хвостика, а обличчя прикрашали оригінальні сонцезахисні окуляри. Каменських дивилася прямо в камеру.
"Дівчатка рулять. Прем'єра треку вже завтра! Вірю, що кожна з вас знайде в ньому себе", - підписала фото Каменських.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.
"Обожнюю такі хвостики", "Хотіла сказати, що ти класна, добра і весела. Дуже приємно оточувати себе такими людьми. Світ краще стає)», «Насті так пасує цей образ», «відразу весною повіяло», «яка ви красива і худенька», «це буде бомба», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Настя Каменських готує для своїх прихильниць справжній сюрприз. У новому кліпі вона постане в абсолютно різних жіночих образах, деякі з яких вже встигла засвітити в своєму Instagram.
Раніше ми писали, що Каменських поділилася кадром зі зйомок кліпу, на якому позувала її найкраща подруга і дружина Позитива Анна Завгородня. На фото обидві красуні позують у вільних рожевих кофтах зі стильним принтом.
Нагадаємо, що зворушлива Каменських у просторому вбранні схвилювала одкровенням: "маленьке нове життя...".
Як повідомляла Politeka, Каменських з декольте нарозхрист вразила формами:"а їй тепер більше пасує".
Також Politeka писала, що непередбачувана Каменських приголомшила новим образом з кінською гривою: "Пеппі Довга панчоха".