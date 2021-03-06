Співачка Настя Каменських не стримала емоцій - ще б пак, така довгоочікувана подія

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись успіхами свого нового треку "Дівчатка рулять".

Каменських показала уривок з кліпу, в якому постала у вільній футболці синього відтінку з металевим відливом і перламутрових вузьких шортиках. Настя сиділа верхи на м'ячі для фітнесу, максимально розставивши ніжки. Красуня кокетливо пограла на камеру.

"Оууу єєє! 🤩 🔥 Трек "Дівчата рулять" - #1 в хотлісті на @youtubemusic, #2 в «Кращих нових треках», #3 в «Головних новинках» на @AppleMusic. І я так рада бачити, що всього за день зробили стільки офігенних відео для мого @tiktok челленджу. Показали, в чому суперсила всіх крутих дівчаток, і ваші танці! 😍 Дякую, що слухаєте, репостите, пишите теплі слова, ділитеся своєю творчістю і підтримуєте! Ви най-най ❤ ️ Люблю вас!", - йдеться в підписі.

Публіка кинулася обговорювати побачене:

"Яка ти вся награна"

"Стильний кліп 🔥"

"NK рулить 😻♥️🔥"

"Яка принадність, дівчаткам такий подарунок на 8 березня❤️"

"Ваууу Настя це один з кращих треків в моєму плейлисті. Ти найкраща🔥"

"Моя думка, що НК вже виросла з таких пісень, а Потапу аби серед підлітків триматися століттями 🤨"

"Настя створила заводний настрій для дівчаток 🔥. Бомбяо 💣"

Раніше ми розповідали, як Каменських розбурхала чоловічі фантазії чуттєвим образом у сукні з декольте з пір'я. У такому вигляді зірка з'явилася в одному з ефірів на шоу"Маска".

Нагадаємо, що розпалена Каменських розповіла про справжню насолоду з самого ранку: "неймовірний кайф!".

Як повідомляла Politeka, Каменських ошелешила несподіваною новиною, показавши фото в рожевому: "Настя вагітна".

Також Politeka писала, що зворушлива Каменських у просторому вбранні схвилювала одкровенням: "маленьке нове життя...".