Молоденька актриса Анна Трінчер в парі з мега популярною співачкою Настею Каменських вразили новим треком

Як передає Politeka.net, Настя Каменських зняла спільне тікток-відео з 19-річною актрисою Анною Трінчер. Фото і відео подружок Анна розмістила на своїй Instagram-сторінці.

Дівчата для фотосесії наділи костюми ніжно-блакитного і ніжно-рожевого відтінків. На Ганні Блакитний топік і біла міні спідничка, а Настя вибрала для відео блідо-рожевий костюм складається і спортивних штанців і светри. На фото Дівчата позують в різних позах, піднявши химерно руки. А на відео йдуть по терасі при цьому танцюючи.

"Дівчатка, такі дівчатка❤️! З прем'єрою, Настя Каменських!",- написала Анна.

У каруселі можна знайти обіцяне відео, з першими рядками нового хіта: "погляд в тупу, сховай за окуляри. У цьому місті рулять дівчатка, дівчатка, дівчатка!",- заспівала Анна і Настя.

Нагадаємо, Анна Трінчер зіграла одну з героїнь української комедії "Скажене весілля-3".

Шанувальники оцінили відео і фото актриси з Настею Каменських. Вони засипали колонку коментарів емодзі-сердечками, смайликами та втішними словами: "Мило"," красуні"," Богиня"," милі", "Кращі!", "Красуні!", Дівчатка роллят".

Не так давно відома молода актриса любить розповідати про себе та особисте життя. Зараз Анна добре проводить час вдома, але це не заважає їй ділитися архівними фото і не тільки показувати фігуру в пікантному чорному купальнику на гумці, але ще і говорити, які цікавлять її речі. Зокрема, Анна розповіла, як знаходиться в процесі пізнання себе.

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