Дует "НеАнгели", який оголосив про розпад групи, приїхав до Одеси, щоб дати останній концерт

Про це у себе в Інстаграмі повідомила солістка Вікторія Смеюха і показала відповідні кадри, передає Politeka.net

"Довгоочікувана подія❗️️ ️ ️ ️

Наш сьогоднішній концерт нескінченно переносили на більш пізні дати і нарешті цей день настав! 🙌🏻❤️

Прекрасніӗйспособ відволіктися від буденності, провести час з нами в неформальній обстановці. Можливо ви б хотіли здійснити мрію, побачивши групу НеАнгели наостанок, побажавши нам удачі в сольному плавання?",- написала вона.

На знімках 35-річна учасниця поп-дуету «НеАнгели» прогулялася вздовж одеського узбережжя в спортивних штанях, куртці і шапці.

Видно погода була хоч і сонячна, але вітряна, так волосся співачки розпатлалося.

Смеюха позувала на тлі морського пейзажу, присідала, підстрибувала і виглядала дуже щасливою.

Раніше продюсер колективу Юрій Нікітін розповів, що дівчат можна буде побачити на одній сцені на закритих корпоративних заходах, але в сольних проектах Слава Камінська і Вікторія Смеюха брати участь не будуть.

"Вікторія І Слава починають свої сольні кар'єри. А виступати з репертуаром і під брендом НеАнгели будуть тільки на закритих (приватних) заходах. Удачі нам в наших починаннях!",- повідомив Нікітін на сторінках соцмереж.

Нагадаємо, томна Камінська з " НеАнгелів "в прозорому ліфчику зробила натяк колишньому:" серед ночі..."

Як повідомляла Politeka, Віка з "НеАнгелів" прикувала погляди до розкішного бюста в мерехтливому вбранні: "як нектар"

Також Politeka писала, що Слава з НеАнгелів потрималася за бюст Нікітюк, натякнувши на пластику: "як вам такий поворот"