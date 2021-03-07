Дует "НеАнгели", який оголосив про розпад групи, приїхав до Одеси, щоб дати останній концерт
Про це у себе в Інстаграмі повідомила солістка Вікторія Смеюха і показала відповідні кадри, передає Politeka.net
"Довгоочікувана подія❗️️ ️ ️ ️
Наш сьогоднішній концерт нескінченно переносили на більш пізні дати і нарешті цей день настав! 🙌🏻❤️
Прекрасніӗйспособ відволіктися від буденності, провести час з нами в неформальній обстановці. Можливо ви б хотіли здійснити мрію, побачивши групу НеАнгели наостанок, побажавши нам удачі в сольному плавання?",- написала вона.
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На знімках 35-річна учасниця поп-дуету «НеАнгели» прогулялася вздовж одеського узбережжя в спортивних штанях, куртці і шапці.
Видно погода була хоч і сонячна, але вітряна, так волосся співачки розпатлалося.
Смеюха позувала на тлі морського пейзажу, присідала, підстрибувала і виглядала дуже щасливою.
Раніше продюсер колективу Юрій Нікітін розповів, що дівчат можна буде побачити на одній сцені на закритих корпоративних заходах, але в сольних проектах Слава Камінська і Вікторія Смеюха брати участь не будуть.
"Вікторія І Слава починають свої сольні кар'єри. А виступати з репертуаром і під брендом НеАнгели будуть тільки на закритих (приватних) заходах. Удачі нам в наших починаннях!",- повідомив Нікітін на сторінках соцмереж.
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