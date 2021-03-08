Відомий співак Філіп Кіркоров погано обійшовся зі своєю колишньою дружиною Аллою Пугачовою на 8 березня

Король російської естради привітав численних зірок, а ось про екс-кохану забув.

"З 8 БЕРЕЗНЯ!🌷 Молодості вічної, наші прекрасні! З Міжнародним жіночим днем!"- написав він.

Кіркоров опублікував добірку кадрів, на яких він зображений зі своїми зірковими подругами: Наташею Корольовою, Лолітою, Світланою Лободою, Ларисою Доліною, Софією Ротарй, Анастасією Стоцькою, Олею Поляковою, Христиною Орбакайте, Ксенією Собчак, Вірою Брежнєвою, Ані Лорак та іншими.

При цьому фото зі своєю екс-дружиною Аллою Пугачовою співак публікувати не став, як ніби привітання до неї не відносяться.

Навіть користувачів мережі здивувало, що немає фото з Пугачовою.

"А де фото з Аллою?", "А Аллу Борисівну забув», «дуже дивно це", "Ее, алло, заюш. Де Пугачова то?!", "А чому немає фото з Аллою Борисівною? Адже така була любов«, " задовбали вже з цією Аллою! Нехай її Галкін вітає", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що за свої 53 роки Кіркоров був одружений тільки раз. Його шлюб з Аллою Пугачовою тривав більше 10 років. Зараз колишні закохані не спілкуються і не вітають один одного зі святами.

Після розлучення з Примадонною Кіркорову приписували чимало романів: серед інших були діджей Катя Гусєва, Анна Калашникова та інші.

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