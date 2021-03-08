Відомий співак Філіп Кіркоров погано обійшовся зі своєю колишньою дружиною Аллою Пугачовою на 8 березня

Король російської естради привітав численних зірок, а ось про екс-кохану забув.

"З 8 БЕРЕЗНЯ!🌷 Молодості вічної, наші прекрасні! З Міжнародним жіночим днем!"- написав він.

Кіркоров опублікував добірку кадрів, на яких він зображений зі своїми зірковими подругами: Наташею Корольовою, Лолітою, Світланою Лободою, Ларисою Доліною, Софією Ротарй, Анастасією Стоцькою, Олею Поляковою, Христиною Орбакайте, Ксенією Собчак, Вірою Брежнєвою, Ані Лорак та іншими.

Популярні новини зараз

Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"

Неприємності наздогнали Кошового та Ткача з "Квартал 95" прямо перед концертом, з'явилися кадри: "Тільки ось..."

ДТП з українцями в Польщі: очевидець розкрив фатальні подробиці, "несло по асфальту, а потім..."

Горе в родині найбагатшої співачки України, довела до сліз своїм прощанням: "Спасибі за 13 років..."

56-річна Повалій вилила душу після переїзду в Росію, боялася жити: "Не бачила майбутнього"
Показати ще

При цьому фото зі своєю екс-дружиною Аллою Пугачовою співак публікувати не став, як ніби привітання до неї не відносяться.

Навіть користувачів мережі здивувало, що немає фото з Пугачовою.

"А де фото з Аллою?", "А Аллу Борисівну забув», «дуже дивно це", "Ее, алло, заюш. Де Пугачова то?!", "А чому немає фото з Аллою Борисівною? Адже така була любов«, " задовбали вже з цією Аллою! Нехай її Галкін вітає", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що за свої 53 роки Кіркоров був одружений тільки раз. Його шлюб з Аллою Пугачовою тривав більше 10 років. Зараз колишні закохані не спілкуються і не вітають один одного зі святами.

Після розлучення з Примадонною Кіркорову приписували чимало романів: серед інших були діджей Катя Гусєва, Анна Калашникова та інші.

Нагадаємо, сивий Кіркоров не стримав емоцій, тісно притулившись до ефектної блондинці: "а де ж улюблена Бузяндра?»

Як повідомляла Politeka, щаслива Лорак з бездонним декольте не стримала емоцій, пригорнувши до Кіркорова: "це повинні побачити всі!"

Також Politeka писала, що задоволений Кіркоров розтанув поруч з Лорак, Діва вразила спокусливим декольте: "як у Алли Пугачової!"