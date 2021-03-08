Відомого репера Чакі Трілла (справжнє ім'я Корі Детідж) застрелили в штаті Джорджія в США

Про це пише видання The Mirror.

Повідомляється, що 33-річного артиста вбили в його власній машині на автостраді міста Атланта. Близько 3:00 за місцевим часом невідомі відкрили вогонь по автомобілю з проїжджаючого авто. Тих, хто стріляв шукають, їх мотиви поки невідомі.

Чакі Трілла серйозно поранили, до приїзду швидкої допомоги він був ще живий. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але музикант помер пізніше в лікарні.

Всі обставини і причини того, що сталося встановлюються.

Згідно з повідомленням, репер приїхав в Атланту для участі в музичному фестивалі.

Відзначається, що трильйони називали багатообіцяючим новачком в індустрії.

Друзі хіп-хоп артиста та інші виконавці висловили співчуття у зв'язку з тим, що трапилося.

"Спочивай з миром разом з найбільшими" « " пішов так рано♪ Молитви за всю його сім'ю і друзів», «Я не буду говорити: «Спочивай зі світом», я скажу: «На добраніч», - пишуть в мережі.

Репер Бан Бі був серед кількох артистів, які висловили співчуття в соціальних мережах після смерті Чакі Трилла.

"Це була хороша людина. Скромний. Працьовитий. Лояльний. Визначений. Зосереджений. І у нього був талант... Ми вбиті горем сьогодні вранці і висловлюємо наші найглибші співчуття всій його родині, друзям і прихильникам. Купуйте або транслюйте його музику, і давайте збережемо його пам'ять. #RIPChuckyTrill", - йдеться в його повідомленні.

Нагадавши, пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.

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