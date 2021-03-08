Известного рэпера Чаки Трилла (настоящее имя Кори Детидж) застрелили в штате Джорджия в США

Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что 33-летнего артиста убили в его собственном авто на автостраде города Атланта.

Согласно сообщению, поздно ночью, около 3:00 по местному времени неизвестные открыли огонь по автомобилю из проезжающего авто. Стрелявших ищут, их мотивы пока неизвестны.

Чаки Трилла серьезно ранили, до приезда скорой помощи он был еще жив. Медики пытались его спасти, но их усилия оказались тщенными, музыкант умер в больнице.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Согласно сообщению, рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном фестивале.

Отмечается, что Трилла называли многообещающим новичком в индустрии.

Друзья хип-хоп артиста и другие исполнители выразили соболезнования в связи со случившимся.

«Покойся с миром вместе с величайшими», «Ушел так рано‼ Молитвы за всю его семью и друзей», «Я не буду говорить: «Покойся с миром», я скажу: «Спокойной ночи», - пишут в Сети.

Рэпер Бан Би был среди нескольких артистов, выразивших соболезнования в социальных сетях после смерти Чаки Трилла.

«Это был хороший человек. Скромный. Трудолюбивый. Лояльный. Определенный. Сосредоточенный. И у него был талант... Мы убиты горем сегодня утром и выражаем наши глубочайшие соболезнования всей его семье, друзьям и сторонникам. Купите или транслируйте его музыку, и давайте сохраним его память. #RIPChuckyTrill», - говорится в его сообщении.

Напомним, ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.

Как сообщала Politeka, не стало легендарного певца: "На его шедеврах выросло не одно поколение"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев.