Гипершоу "Маска"радує глядачів не тільки яскравими номерами і неймовірними костюмами, розважають глядачів також детективи шоу

Як передає Politeka.net, на сторінці в Інатсграм шоу" Маска "показали уривок виступу Циклопа, який заспівав пісню"Попа як у Кім".

В ході виступу Настя Каменських встала і стала танцювати тверк, повернувшись спиною до Олега Винника. Той не зміг стриматися, і пригорнув до сідниць Насті, як би намагаючись почути звуки, які виробляє співачка танцюючи тверк. Настя була одягнена в яскраве жовта сукня з оголеними плечима, верх сукні був прикрашений пір'ям боа, які хвилююче рухалися, коли дівчина танцювала.

Шанувальники прокоментували відео, вдосталь насміявшись з побаченого:

"Цікаво, що хотів почути Винник?", "Да уж, Тут варіантів небагато", " Вау!!!", "Настя, коли тверкає трясеться вся вона...😢 Хоч би не розсипалася 😂", "найцікавіше, що Циклоп це все бачив", "Уууууууух", "Пісня взагалі повз. Причому Циклоп і Попа як у Кім?️ ️ ", "Попка🙌", - відгукнулися шанувальники.

Варто сказати, що глядачі вже висловлювали свої припущення, хто ховається під маскою Циклопа. Багато хто припускає, що там Мішель Андраде, інші впевнено заявляють, що під маскою Циклопа Jerry Нell, або Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, під час виступу Наталії Могилевської в ході шоу "Маска", яка одягла триметрову гігантську маску Махаона, Олег Винник назвав своє припущення, "це точно хлопець", тим самим "принизивши" Наталію.

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