Красива внучка Григорія Чапкіса розповіла, що вона думає про долю жінок

Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф Григорій Чапкіс все життя займається танцями, але улюблена справа не стала перешкодою для сімейних відносин.

Відомо, що артист був кілька разів одружений. У нього є діти і онуки.

Одна з онучок живе в далекій Італії, її звуть Анна Сафрончик. Дівчина не пішла по стопах діда, віддала перевагу кар'єрі моделі і актриси. Вона вже встигла знятися в декількох фільмах і серіалах.

Анна Сафрончик на своїй сторінці ділиться з фанатами різними цитатами і думками. Кожне своє нове фото знаменитість супроводжує глибокодумними висловами, дуже подобаються фанатам.

Наприклад, нещодавно Сафрончик опублікувала фотографію, де позує в чорному вбранні. Сама красуня напівлежить на подушках. Волосся Анна не стала збирати в зачіску, а вільно розпустила.

Цього разу Анна вибрала цитату належить жінці, яка отримала Нобелівську премію за відкриття в області фізіології та медицині. Це сталося в 1986 році. Звали її Рита Леві Монтальчіні.

Знаменитість міркувала про боротьбу. Монтальчіні говорила про те, що жінка є хребтом суспільства, тому їм доводиться битися подвійно. Одночасно жінка перебуває на двох ролях, приватна і соціальна.

"Жінкам завжди доводилося битися подвійно. Вони завжди повинні були нести дві ваги, приватний і соціальний. Жінки - це хребет суспільства. Щасливого 8 березня всім жінкам! Бути сильними!!"- бажає Анна Сафрончик.

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