Передача "Світське життя" та її прекрасна ведуча Катя Осадча запрошують глядачів подивитися передачу присвячену весняному балу

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на офіційну сторінку програми, зовсім скоро фанати проєкту зможуть подивитися на світський захід, присвячений весні.

Всіх чекають нові одкровення зірок естради і мистецтва, ексклюзивні вбрання, а також чудова ведуча Катя Осадча, що задає часом дуже гострі питання.

На офіційній сторінці з'явився анонс проєкту, де Осадча знялася в компанії знаменитих людей. Так, на першій фотографії ми бачимо актрису і телеведучу Машу Єфросиніну і її чоловіка Тимура Хромаєва. Пара виховує двох дітей.

На Маші стильне плаття, з чорних мережив. Глибоке декольте дозволяє похвалитися прекрасними зовнішніми даними.

На наступному кадрі відома спортсменка, тренер, знаменита своїми фітнес-програмами Аніта Луценко. Вона вибрала закриту сукню без рукавів. Образ доповнили чорні мереживні рукавички.

На третьому фото засновниця одного з клубів Ольга Філатова. Вона зупинила свій вибір на білому вбранні в підлогу, також з відкритими плечима.

На останній фотографії можна побачити Валерію Гузема, вона є дизайнером ювелірних прикрас. Всі відзначають, що у неї особливий підхід до створення шедеврів.

Передплатники сторінки відзначили в коментарях чорно-білу гаму нарядів. Деякі висловили припущення про те, що це схоже на траур.

"Що це за траур? Весна не така?» - написав хтось з авторів. "Мабуть дрес-код такий" - відповіли нетямущій людині.

Нагадавши, Каменських подражнила Осадчу декольте.

Як повідомляла Politeka, партнер Осадчої зайнявся йогою і сина залучив.

Також Politeka писала, партнер Осадчої показав чому вчить їх дитину.