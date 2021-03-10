Телеведуча Леся Нікітюк показала, як попрощалася зі своїм пухнастим "меценатом" Рафіком

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, після жіночого свята 8 березня Леся виклала в мережу сумне відео, на якому прощається зі своїм "меценатом" Рафіком.

Відзначимо, що Рафік – це собака, яку Нікітюк подарував колишній бойфренд. Меценатом вона його називає через те, що домашній улюбленець почав заробляти гроші для своєї господині, очевидно на рекламі і в соцмережах. Однак, після свята, Леся зі сльозами на очах змушена була попрощатися з Рафіком – схоже, вона їде і залишила його родичам.

У ролику, який Нікітюк опублікувала в Instagram-сторіс, можна побачити, що вона легенько тискає свого улюбленця, притискаючи до грудей. "Я буду сумувати, буду сумувати, буду сумувати, мій Рафік. Злиться, що всі їдуть", - примовляє Леся, обіймаючи і цілуючи песика. В кінці вона ще й показала миле фото свого "мецената", який сидить на підлозі і красиво позує на камеру.

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