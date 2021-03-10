Телеведущая Леся Никитюк показала, как попрощалась со своим пушистым "меценатом" Рафиком

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, после женского праздника 8 марта Леся выложила в сеть печальное видео, на котором прощается со своим "меценатом" Рафиком.

Отметим, что Рафик – это собака, которую Никитюк подарил бывший бойфренд. Меценатом она его называет из-за того, что домашний любимец начал зарабатывать деньги для своей хозяйки, очевидно на рекламе и в соцсетях. Однако, после праздника, Леся со слезами на глазах вынуждена была попрощаться с Рафиком – похоже, она уезжает и оставила его родственникам.

В ролике, который Никитюк опубликовала в Instagram-сторис, можно увидеть, что она легонько тискает своего любимца, прижимая к груди. "Я буду скучать, буду скучать, буду скучать, мой Рафик. Злится, что все уезжают", - приговаривает Леся, обнимая и целуя песика. В конце она еще и показала милое фото своего "мецената", который сидит на полу и красиво позирует на камеру.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

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