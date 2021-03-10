Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, блиснула формами в білизні

Красуня перенесла кілька пластичних операцій, і тепер з гордістю демонструє результати роботи хірургів, пише Politeka.net.

Шанувальники згадують гарячі образи знаменитості у фан-групах. Так, цього разу Кім позувала в білизні майже тілесного кольору.

Великі груди обтягнув тісний ліфчик, і вони ледь не вистрибували з нього. Красуня натягнула трусики вище, демонструючи стегна і пружні сідниці.

Зірка тримала в руці довгу троянду, розмістивши її між грудьми. Красивий ланцюжок на шиї заворожуюче сяяв.

На іншому кадрі модель позувала в рожевій тісній білизні.

Кім присіла зігнувши коліна, вона забруднила палець в кремі торта і облизала його.

"Спокуслива🤤 😍 🧁*", - написав автор поста.

За дев'ять годин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємних коментарів.

"Божественна привабливість", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Кім Кардашьян розлучається з репером Каньє Вестом. Пара уклала шлюбний контракт, що значно спростить розділ їх майна, вартість якого оцінюється в 2,1 млрд дол.

Складніше буде з розділом спільної нерухомості і дорогих «іграшок» колишнього подружжя.

Відомо, що Кім і Каньє протягом останнього року проходили терапію й обговорювали можливе розлучення і возз'єднання, але останнього не вийшло.

Нагадаємо, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.