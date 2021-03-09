Відомий український співак Віктор Павлік похвалився, як привітав маму з 8 березня

Як передає Politeka.net, 55 артист показав відповідне фото на своїй сторінці в соцмережі.

Олександра Григорівна зображена з букетом квітів в руках. Схоже, що фото зроблено в сільській хаті з вибіленими стінами старої хати і старими меблями радянської епохи.

"Матуся щаслива", - підписав фото Павлик.

Зазначимо, мама народного артиста України Віктора Павлика живе в місті Теребовля На Тернопільщині.

Павлик нещодавно розповідав, що його мама отримує від 1300 до 1500 гривень пенсії, з яких щомісяця віддає 800 гривень за газ, а на їжу витрачає максимум 200 гривень. За словами артиста, 81-річній мамі цих коштів вистачає, адже вона живе одна і їсть дуже мало. Ніякої допомоги від рідних жінка не приймає.

"Вона не хоче брати гроші. Вона 100-200 гривень на їжу витрачає, на телефон-100 гривень. Мамі вистачає. Вона мало їсть-чай, хліб з маслом, шматочок якоїсь ковбаски. Можливо, молоко з булочкою», – розповідав артист.

При цьому жінка відкладає гроші для дітей і онуків, адже, за її словами, їй нема на що їх витрачати.

"І онуки є, і правнуки вже у мами є, то вона щось їм дає. Іноді я заїжджаю, хочу їй дати, а вона каже: "Ні, ні, синку. Я тобі зібрала". Там хустку дістає, розмотує. У нас на цьому тлі постійна війна з мамою. Щоб не образити маму, я відчуваю, що потрібно взяти", – говорив Павлик.

Користувачі мережі долучилися до привітань під новим постом Віктора Павлика, та зазначили, що він дуже схожий на маму.

«Ви такі схожі! Здоров,я мамочці,а з таким сином я думаю мама щаслива...», «Найкращі та теплі привітання і побажання з Святом 8 березня будьте Ви завжди здорові та довгих років життя, Многая і благії літа», «Мамі здоров'я на довгі роки. Зі святом весни жінки», - пишуть у коментарях.

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