Известный украинский певец Виктор Павлик похвастался, как поздравил маму с 8 марта

Как передает Politeka.net, 55 артист показал соответствующее фото на своей странице в соцсети.

Александра Григорьевна запечатлена с букетом цветов в руках. Похоже, что фото сделано в сельской хате с выбеленными стенами старой хаты и старой мебелью советской эпохи.

«Мамочка счастливая», - подписал фото Павлик.

Отметим, мама народного артиста Украины Виктора Павлика живет в городе Теребовля на Тернопольщине.

Павлик недавно рассказывал, что его мама получает от 1300 до 1500 гривен пенсии, из которых ежемесячно отдает 800 гривен за газ, а на еду тратит максимум 200 гривен. По словам артиста, 81-летней маме этих средств хватает, ведь она живет одна и ест очень мало. Никакой помощи от родных женщина не принимает.

«Она не хочет брать деньги. Она 100-200 гривен на еду тратит, на телефон – 100 гривен. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой», – рассказывал артист.

При этом женщина откладывает деньги для детей и внуков, ведь, по ее словам, ей не на что их тратить.

"И внуки есть, и правнуки уже у мамы есть, то она что-то им дает. Иногда я заезжаю, хочу ей дать, а она говорит: "Нет, нет, сынок. Я тебе собрала". Там платок достает, разматывает. У нас на этом фоне постоянная война с мамой. Чтобы не обидеть маму, я чувствую, что нужно взять", – говорил Павлик.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям под новым постом Виктора Павлика, и отметили, что он очень похож на маму.

«Вы так похожи! Здорово, я мамочци, а с таким сыном я думаю мама счастлива...», «Лучшие и теплые поздравления и пожелания с праздником 8 марта будьте Вы всегда здоровы и долгих лет жизни, Многая и благая лета», «Маме здоровья на долгие годы. С праздником весны женщины», - пишут в комментариях.

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