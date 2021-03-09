Українська співачка Настя Каменських і її чоловік Олексій Потапенко (Потап) влаштували публічне з'ясування стосунків

Виявилося Потапу не сподобалося, в якому світлі дружина показує його перед своїми шанувальниками. Як передає Politeka.net, нові кадри з'явилися на сторінці артистки в Instagram.

"Льоша образився на мене, що я сказала у відео, що я вже все поробила, а він ще спить", - почала Каменських.

"Ти так кажеш, нібито ти одна працюєш в сім'ї, а я з ранку до вечора... я перший раз за два тижні поспав більше, ніж п'ять годин", - перервав її чоловік.

"Ніхто не сумнівається, що ти багато працюєш", - спробувала виправдатися співачка.

"Ти розумієш, як ти розповідаєш, так воно і буде. Ось, як ти розповідаєш про це, так і є, ніхто не повірить вже. І все, вже люди думають, що вона його утримує, миє, прибирає, пере, а він тільки дрихне. Ні, хлопці, це не зовсім так. Вона мене ще й любить", - висловився Потап.

Настю таке пояснення повеселило.

Зазначимо, у своєму ранковому "сторіс" Настя Камеських розповіла, що встигла позайматися, поробити завдання з іспанської, повбирати, поснідати, а Потап на той час тільки прокинувся.

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