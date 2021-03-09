Популярна Ірина Білик порадувала шанувальників новим, довгоочікуваним кліпом
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитості.
Ірина Білик є однією з успішних зірок української естради, чий творчий шлях розпочався не вчора. У блискучої артистки є свої шанувальники, яким по-справжньому сподобався новий кліп на пісню "Не стримуй погляд", що з'явився 9 березня.
Прем'єра обіцяє бути гучною, якщо судити, за відгуками фанатів. Невеликий фрагмент був оприлюднений на сторінці Ірини. Сама дія кліпу переносить Білик в космос, скрізь кружляють планети, видно темне небо і хмари.
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У кадрі, коли Білик дивиться вдалину на тлі великого Місяця,
Ірина Білик вибрала для кліпу темне вбрання, прикрашене срібними вкрапленнями. В руках вона тримає красиве кругле прикраса, яке періодично ховає в руках, при цьому світло планети гасне.
Все мерехтить і переливається, наповнюється магією. Однак найзагадковішим є образ незнайомця. Його не показують прямо, а тільки частинами, це надає таємничість всьому дії.
"Через кілька місяців з дня виходу релізу пісня" Не стримуй погляд " отримала тисячі захоплених відгуків і ми з моєю командою не на хвилину не сумніваючись, вирішили дати їй красиву і магічну візуалізацію. Упевнений. Що з її допомогою пісня набере абсолютно інших фарб! Дуже вдячна всій команді " - зізналася Білик фанатам.
Передплатники оцінили старання зірки, написавши їй безліч комплементів.
"Ірочка дуже люблю і як жінку і як талановитого незвичайно з глибокою чуттєвою і вразливою душею. Нових пісень і успіхів. Любові, краси, довголіття, Вам і Вашому безмежному таланту все модно, все трендово, все органічно, все секс! Дуже круто! Ірочка, з прем'єрою"
Нагадавши, колишній чоловік Білик підкорив серця українок.
Як повідомляла Politeka, Білик звернулася до українців з серйозною розмовою.
Також Politeka писала, Білик поскаржилася на проблеми в особистому житті.