Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15 розміром бюста, показала себе і розсмішила українців

На фото Міла здалася в червоному вбранні з декольте. Кузнєцова знімала себе на телефон, роблячи акцент на пишному бюсті, який прямо випирав з наряду. Дівчина дивилася в камеру, а руці тримала телефон. Красуня розіграла розмову між хлопцем і дівчиною, в якому остання відмовилася зустрічатися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"- Привіт.

- Привіт.

- Ти б зустрічалася зі мною?

- Ні.

- Чому?

- Ти занадто офігенний", - розіграла розмову Міла.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Милочка, яка карколомна", "яка пристрасна хуліганка", "ось чорт візьми, жінка", "зі святом, сама спокуслива дівчина".

Раніше ми повідомляли, що модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зачарувала своїм "багатством" 15-го розміру на нових кадрах.

Так, Міла продемонструвала "смачне" декольте в золотистому міні-сукні: блондинка буквально засліпила пишною красою. Модель покрутилася під музику так, щоб її неосяжним бюстом можна було милуватися з різних ракурсів.

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