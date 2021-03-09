Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15 розміром бюста, показала себе і розсмішила українців
На фото Міла здалася в червоному вбранні з декольте. Кузнєцова знімала себе на телефон, роблячи акцент на пишному бюсті, який прямо випирав з наряду. Дівчина дивилася в камеру, а руці тримала телефон. Красуня розіграла розмову між хлопцем і дівчиною, в якому остання відмовилася зустрічатися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"- Привіт.
- Привіт.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, світиться від щастя: "найкраща!"
Син легендарного Григорія Чапкіса показав свої київські "хороми", які кинув заради США: "Це безумство..."
Заспаний Віктор Павлик безглуздо привітав українок з 8 березня, кадри конфузу: "Тобі Алік написав?"
Після виступу Мішиної і Еллерта глядачі освистали шоу "Ліпсінк батл": "Зовсім деградація…"
- Ти б зустрічалася зі мною?
- Ні.
- Чому?
- Ти занадто офігенний", - розіграла розмову Міла.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:
"Милочка, яка карколомна", "яка пристрасна хуліганка", "ось чорт візьми, жінка", "зі святом, сама спокуслива дівчина".
Раніше ми повідомляли, що модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зачарувала своїм "багатством" 15-го розміру на нових кадрах.
Так, Міла продемонструвала "смачне" декольте в золотистому міні-сукні: блондинка буквально засліпила пишною красою. Модель покрутилася під музику так, щоб її неосяжним бюстом можна було милуватися з різних ракурсів.
Нагадаємо, безсоромна Українка з 15-м розміром збентежила видом в занадто маленькому бікіні
А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром віддалася ніжності серед пелюсток троянд
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром влаштувала тряску "кавунами" в непристойному декольте