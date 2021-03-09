Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в чорній сукні виглядає дуже спокусливо

Зірка не тільки займається пісенною кар'єрою, але ще і постійно просуває свою кар'єру актриси, а також власний косметичний бренд, який відкрила пару місяців тому. Щоб довести: в будь-якому віці і вазі можна виглядати відмінно, знаменитість багато працює над собою.

У мережі також активно публікують і фото із зіркою. Не так давно для нової реклами Дженніфер взяла участь у провокаційній зйомці, де не обійшлося і без розкішних образів. У чорній сукні з вирізами на животі і стегнах Лопес підкреслила ідеальний тон смаглявої шкіри, а також в черговий раз блиснула почуттям стилю.

Заради фотосесій і виступів зірка постійно змінює імідж, причому завжди розставляє однакові акценти – на своїй талії і ногах, які одного разу навіть застрахувала.

Нещодавно вона також опублікувала ще один ролик разом з фото, на яких позувала в сукні з вирізами-трикутниками по всій довжині. Не бентежачись і не приховуючи бюст, Дженніфер знову вдалося підкреслити ефект продовженої молодості. У 51 вона виглядає на 30-не більше

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"Божеволію від цієї божевільної жінки🔥; вона сяє не гірше справжньої зірки✨ вечір починається; всім би мати таку красу і таку шкіру🖤 😍 збиває з ніг; ти мила; люблю це, ти виглядаєш так приголомшливо, що світишся; люблю тебе😍❤; так прекрасно! 🔥 ; Привіт королева; Топ красуня; Джен всі заздрять, вона крутіше моделей", - пишуть фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в чорному мікро-боді покрутила сідницями в ліжку:"приручіть кішечку".

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