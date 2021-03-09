Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в черном платье выглядит очень соблазнительно

Звезда не только занимается песенной карьерой, но еще и постоянно продвигает свою карьеру актрисы, а также собственный косметический бренд, который открыла пару месяцев назад. Чтобы доказать: в любом возрасте и весе можно выглядеть отлично, знаменитость много работает над собой.

В сети также активно публикуют и фото со звездой. Не так давно для новой рекламы Дженнифер приняла участие в провокационной съемке, где не обошлось и без роскошных образов. В черном платье с вырезами на животе и бедрах Лопес подчеркнула идеальный тон смуглой кожи, а также в очередной раз блеснула чувством стиля.

Ради фотосессий и выступлений звезда постоянно меняет имидж, причем всегда расставляет одинаковые акценты – на своей талии и ногах, которые однажды даже застраховала.

Недавно она также опубликовала еще один ролик вместе с фото, на которых позировала в платье с вырезами-треугольниками по всей длине. Не смущаясь и не скрывая бюст, Дженнифер снова удалось подчеркнуть эффект продленной молодости. В 51 она выглядит на 30 – не более

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«Схожу с ума от этой безумной женщины🔥; она сияет не хуже настоящей звезды✨ вечер начинается; всем бы иметь такую красоту и такую кожу🖤😍 сшибает с ног; Ты милая; Люблю это, ты выглядишь так потрясающе, что светишься; Люблю тебя😍❤; Так прекрасно! 🔥; Привет королева; Топ красавица; Джен все завидуют, она круче моделей», - пишут фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".