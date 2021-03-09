Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі

На фото Нікітіна позувала в наряді з декольте, в якому можна побачити розкішну підвіску. Також вирізи були на боках у костюма, а волосся Катерина вирішила залишити розпущеним. Дівчина взялася рукою за талію, а погляд відвела від об'єктива камери. Кадр вийшов досить цікавим, адже образ у дівчини вийшов незвичайним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наша модель Катерина Нікітіна вогонь", - підписали фотографію в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Так, крихітка, настрій вогонь", "так виглядає щаслива жінка", " Очаровашка, запальничка. Процвітай, радій і даруй радість" "Сп'яніла від весни, навіть ніжки не тримають, спасибі, стіни допомагають", " у кожної жінки в гардеробі має бути чорне плаття..Воно підкреслює твою грацію!Королеви повадки..100 балів..".

Повідомлялося,що відома українська актриса Катерина Нікітіна влаштувала запальні танці, поманивши мовою.

На опублікованих кадрах Нікітіна виконує запальний танець на камеру. На ній надіто чорне плаття під саме горло з фатином нагорі, яке одночасно суворе і романтичне.

Нагадаємо, фігуриста блондинка з "Квартал 95" показала грацію кішечки, влаштувавши шоу в спокусливому міні

А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" розкарячкувала перед дзеркалом, блиснувши " горішком"

Також Politeka повідомляла, що розкішна блондинка з "Кварталу 95" показала свою жіночу силу в короткому топі



