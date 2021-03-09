Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес заворожила ідеальною фігурою у свій 51 рік

Зірка похвалилася досконалими вигинами в красивому вбранні, повідомляє Politeka.net. Красуня на першому кадрі постала в латексному топіку з довгими рукавами.

Завдяки довжині одягу оголилися види на пружний прес співачки. Латекс відмінно підкреслив апетитні форми красуні.

На іншому кадрі модель показала себе у всій красі, блиснувши пружними сідницями в латексних лосинах.

Красуня встала на одне коліно, бувши в красивих туфельках на шпильках.

А на третьому фото Джей Ло з'явилася в повний зріст, показуючи наскільки вона чудово виглядає на свій вік.

"Прямуючи у весну, як...💥", - написала артистка.

Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів.

"Прекрасна королева !!! ❤ ️ ", "Ці знімки - все вогонь" « "я сумую без тебе✨ 😍»," красуня🌸", «Ти така красива матуся 😍 😍 люблю тебе ♥ " » " мила❤️❤️❤️", "завжди така красива ❤️🔥❤️🔥❤️», «просто приголомшлива», « ❤ ️ така чудова», «прекрасна королева", " Ах, ти збираєшся убити нас цим ... ти така чудова", " Джей Ло це вогонь !!!!!!!!!!!!! Я кожен день закохуюся в цю даму !!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у фан-групі порівняли два гарячих фото Дженніфер Лопес в бікіні. Ефектна артистка позувала у воді. Крихітний ліфчик з двома трикутниками тканини ледве прикривав лише найпотаємніші деталі.

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