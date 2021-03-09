Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес заворожила идеальной фигурой в свой 51 год

Звезда похвасталась совершенными изгибами в красивом наряде, сообщает Politeka.net. Красотка на первом кадре предстала в латексном топике с длинными рукавами.

Благодаря длине одежды оголились виды на упругий пресс певицы. Латекс отлично подчеркнул аппетитные формы красотки.

На другом кадре модель показала себя во всей красе, блеснув упругими ягодицами в латексных лосинах.

Красотка встала на одно колено, будучи в красивых туфельках на шпильках.

А на третьем фото Джей Ло появилась в полный рост, показывая насколько она превосходно выглядит на свой возраст.

"Направляясь в весну, как… 💥", - написала артистка.

Всего за 15 минут пост собрал более 200 лайков и много комментариев.

«Прекрасная королева !!! ❤️», «Эти снимки - все огонь», «Я скучаю без тебя ✨😍», «Красавица 🌸», «Ты такая красивая мамочка 😍😍 люблю тебя ♥», "Милая ❤️❤️❤️", «Всегда такая красивая ❤️🔥❤️🔥❤️», «Просто потрясающая», «❤️ такая великолепная», «Прекрасная королева», «Ах, ты собираешься сразить нас этим ... ты такая великолепная», "Джей Ло это огонь !!!!!!!!!!!!! Я каждый день влюбляюсь в эту даму !!", - написали пользователи сети.

Напомним, в фан-группе сравнили два горячих фото Дженнифер Лопес в бикини. Эффектная артистка позировала в воде. Крохотный лифчик с двумя треугольниками ткани еле прикрывал лишь самые сокровенные детали.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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