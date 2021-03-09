Актриса "Дизель шоу" і учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко поділилася зворушливим фото зі своєю загиблою подругою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Вікторія опублікувала чорно-біле фото, на якому позувала з колишньою актрисою «Дизель шоу» Мариною Поплавською. Як відомо, 9 березня Поплавська святкувала свій день народження. Сьогодні їй могло б виповнитися 51 рік.

Нагадаємо, що Марина Поплавська загинула в аварії майже три роки тому. Її загибель стала ударом для всього колективу студії. На фото дами стояли з келихами пива. Обидві виглядали щасливими і усміхненими.

"Дуже тебе не вистачає", - підписала фото Булітко.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїми емоціями і підтримувати Вікторію.

"Марина назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті", "Позитивчик. Як же шкода", "Мариночка! Світла пам'ять", «завжди плачу, коли бачу її", "Ех... наша Марина", «за що Марина, королева гумору, не вистачає тебе в цьому світі», «дуже не вистачає її в дизелі», «вже стільки років пройшло», "дуже мені вона подобалася, земля їй пухом", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що до «Дизель шоу» Поплавська полюбилася глядачам як учасниця команди КВК.

Нагадаємо, що трагедія в "Дизель шоу", біль втрати не вгамувати:"Дев'яте березня тепер назавжди день печалі і пам'яті".

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